Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Köklü kulüp 68 yıl sonra küme düştü

Köklü kulüp 68 yıl sonra küme düştü

17:3313/05/2026, Çarşamba
G: 13/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ismaily SC
Ismaily SC

68 yıldır Mısır futbolunun en üst seviyesinde yer alan Ismaily SC, Wadi Degla yenilgisi sonrası tarihinde ilk kez ikinci lige düştü.

Mısır futbolunun köklü kulüplerinden Ismaily SC, tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı. Mısır Premier Ligi’nde Wadi Degla’ya 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, tam 68 yıl sonra küme düşerek ikinci lige geriledi.

1957/58 sezonundan bu yana aralıksız şekilde ülkenin en üst liginde mücadele eden Ismaily SC, böylece kulüp tarihindeki ikinci küme düşme acısını tattı. Mısır futbolunun en köklü ve taraftar kültürü güçlü ekiplerinden biri olarak gösterilen kulübün düşüşü, ülkede büyük yankı uyandırdı.



#Mısır
#Ismaily SC
#Mısır Premier Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?