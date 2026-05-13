Köklü kulüp 68 yıl sonra küme düştü

1957/58 sezonundan bu yana aralıksız şekilde ülkenin en üst liginde mücadele eden Ismaily SC, böylece kulüp tarihindeki ikinci küme düşme acısını tattı. Mısır futbolunun en köklü ve taraftar kültürü güçlü ekiplerinden biri olarak gösterilen kulübün düşüşü, ülkede büyük yankı uyandırdı.