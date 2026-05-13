Köklü kulüp 68 yıl sonra küme düştü

68 yıldır Mısır futbolunun en üst seviyesinde yer alan Ismaily SC, Wadi Degla yenilgisi sonrası tarihinde ilk kez ikinci lige düştü.
Mısır futbolunun köklü kulüplerinden Ismaily SC, tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı. Mısır Premier Ligi’nde Wadi Degla’ya 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, tam 68 yıl sonra küme düşerek ikinci lige geriledi.
1957/58 sezonundan bu yana aralıksız şekilde ülkenin en üst liginde mücadele eden Ismaily SC, böylece kulüp tarihindeki ikinci küme düşme acısını tattı. Mısır futbolunun en köklü ve taraftar kültürü güçlü ekiplerinden biri olarak gösterilen kulübün düşüşü, ülkede büyük yankı uyandırdı.