BUNDESLİGA

Köln Kulübü'nde 3 kişide koronavirüs çıktı

Alman ekibi Köln, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara yapılan test sonucunda 3 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Testleri pozitif çıkanlar karantinaya alındı.

Testleri pozitif çıkanlar karantinaya alındı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de 3 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi. 3 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi.

Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği ve özel hayata saygı nedeniyle isimlerinin açıklanmayacağı aktarıldı.

Takımın hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam edeceği belirtildi.


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