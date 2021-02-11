Spor Konyaspor-Beşiktaş (CANLI)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Konyaspor-Beşiktaş (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Konyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karşılaşmadan dakikalar;

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

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