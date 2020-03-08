Koronavirüs Formula 1'i de vurdu

F1'de Bayreyn'de düzenlenecek yarışa seyirci alınmayacak.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.
- 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.
💥 #BahreynGP, Coronavirus nedeniyle seyircisiz düzenlenecek!#F1 #Formula1 pic.twitter.com/WHu3oRJdNJ
💥 #BahreynGP, Coronavirus nedeniyle seyircisiz düzenlenecek!#F1 #Formula1 pic.twitter.com/WHu3oRJdNJ— Formula Türkiye 🇹🇷 (@FormulaTurkiye) 8 Mart 2020
Yorum