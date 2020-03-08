F1

Koronavirüs Formula 1'i de vurdu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

Haber Merkezi AA
Salgına karşı önlemler kapsamında yarışa seyirci alınmayacak.

Salgına karşı önlemler kapsamında yarışa seyirci alınmayacak.

Fotoğraf: Ayman Yaqoob / AA

F1'de Bayreyn'de düzenlenecek yarışa seyirci alınmayacak.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.

  • 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

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