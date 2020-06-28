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Lampard'dan Pulisic'e övgü: Salah, Mane ve Sterling seviyesine gelecek

Lampard'dan Pulisic'e övgü: Salah, Mane ve Sterling seviyesine gelecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, takımın genç yeteneklerinden Christian Pulisic'in büyük bir yıldıza dönüşeceğine inandığını söylerken genç oyuncunun ilerleyen dönemlerde Salah, Mane ve Sterling seviyesine gelebileceğini kaydetti. Lampard, Pulisic hakkında, "Biraz daha gelişme gösterdiğinde geniş alanlarda Raheem Sterling, Muhammed Salah veya Sadio Mane'nin seviyesine gelecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Christian Pulisic, Dormund'tan Chelsea'ye 64 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Christian Pulisic, Dormund'tan Chelsea'ye 64 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

İngiliz basınına konuşan Lampard, 21 yaşındaki oyuncunun performansından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Pulisic gerçekten çok büyük bir oyuncu haline gelebilir. Çünkü çok küçük yaşta Almanya'da futbolunu geliştirerek büyük ilerleme katetti. Henüz bu yaşta bu kadar fazla gelişim kaydedince ondan beklentilerimiz de doğal olarak büyüdü" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyememesinin ardından Pulisic'in futbola daha da aç döndüğünü belirten Lampard, "Onun kalitesinden asla şüphe duymuyorum. Gelişmeye hala çok açık ve sahada oynadığı her dakikanın hakkını veriyor. Biraz daha gelişme gösterdiğinde geniş alanlarda Raheem Sterling, Muhammed Salah veya Sadio Mane'nin seviyesine gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea transferde gaza bastı: Yeni hedef Kai Havertz
Chelsea transferde gaza bastı: Yeni hedef Kai Havertz

Chelsea'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ajax forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katan İngiliz ekibi, Liverpool'un da transfer etmek istediği Timo Werner ile de anlaşma sağladı. 2 yıldızın ardından kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Chelsea'de yeni hedef Bayer Leverkusenli Kai Havertz oldu.Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Real Madrid ve Bayern Münih'in de istediği Havertz için 85 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Chelsea daha önce Hakim Ziyech'i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken, Timo Werner'i de 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edeceği tahmin ediliyor.Kai Havertz bu sezon 38 karşılaşmada 15 gol ve 8 asistle oynadı.Ajax, Hakim Ziyech&#39;in gelecek sezondan itibaren Chelsea&#39;de forma giyeceğini açıkladı. pic.twitter.com/GcLaN0hXTh&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 13, 2020

  • Sakatlığı nedeniyle bu sezon 25 maçta görev alan kanat oyuncusu Pulisic, Chelsea formasıyla rakip ağları tüm kulvarlarda 8 kez sarstı. ABD Milli Takımı'nda 34 maçta 14 gole imza atan Christian Pulisic, geçen yıl 64 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.

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