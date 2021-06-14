Leipzig Enis Destan'ın peşinde

Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Leipzig'in 18 yaşındaki golcü Enis Destan için nabız yokladığı bildirildi.

Altınordu formasıyla ligde 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistle oynayan Enis için yönetimin 3 milyon euro bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay istediği öğrenildi.

Leipzig yönetiminin önümüzdeki günlerde Almanya'da Altınordulu kurmaylarla bir araya gelerek temasları sıklaştıracağı ifade edildi.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor da istiyor

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın gelişimini sürdürmesi için Avrupa'ya göndermeyi planladığı Enis, Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da listesinde yer alıyor.

Tercihi Bundesliga

Ümit Milli Takım'ın yanı sıra bir kez A Milli Takım'a davet edilen genç santrfor da kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istiyor.

Altınordu daha önce 2016'da milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga takımı Freiburg'a göndermişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Enis Destan (@enisdestan)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM