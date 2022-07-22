Spor Leo Dubois Galatasarayda
TRANSFER

Leo Dubois Galatasaray'da

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leo Dubois Galatasarayda
Léo Dubois

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois ve kulübü Olimpik Lyon ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, transfer için Olimpik Lyon'a 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Üç yıllık sözleşme imzalanan Dubois'ya ise her sezon için net 1 milyon 800 bin avro ödeneceği kaydedildi.

"Çok tutkulu bir şekilde karşılandım"

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Ben de bir sürü kupa kazanmak için çok büyük bir tutkuyla elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarımızın tutkusu beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Onları sahada görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz ligi en üst seviyede bitirip kupayı kazanmak ve sonrasında Avrupa'da mücadele etmek. İlk maçıma çıkmak ve taraftarımızın önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

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