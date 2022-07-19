Spor Leo Dubois İstanbula geliyor
TRANSFER

Leo Dubois İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi DHA
Leo Dubois İstanbula geliyor
Leo Dubois'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da transfer harekatı da sürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bir süredir görüştüğü Dubois ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Lyon ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek için 2.5 milyon euro bonservis ödenecek.

Fransız oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fransız sağ bekin Galatasaray'dan yılda 1.8 milyon Euro alacağı öğrenildi.

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Léo Dubois (@leo_dubois15)'in paylaştığı bir gönderi

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