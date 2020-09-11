TRANSFER

Lille Kulübü hangi Türk futbolcuları istiyor?

Lille 4 Türk futbolcuyu daha radarına aldı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille’in sportif direktörü Luis Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk oyuncuları düşünüyor. Kadrosunda üç Türk oyuncu bulunan ve Mustafa Kapı’ya da imza attıracak kulüp, ülkemizden yeni yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Lille'e son olarak milli golcü Burak Yılmaz imza atmıştı.

Lille'e son olarak milli golcü Burak Yılmaz imza atmıştı.

Fransız kulübü Lille, Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda üç Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı’yı renklerine bağlayacak Lille’in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.

Campos'un Türkiye'deki yeni gözdeleri

Campos bu sezon, Altınordu’nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor’un 2002’li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe’nin 2002’li forveti Arda Okan Kurtulan’ı takip edecek.

Mustafa Kapı yarın Fransa'ya gidiyor

Bu arada, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa’ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.

Lille'in radarındaki isimler

  • Arda Okan Kurtulan
  • Berke Kılıç
  • Mustafa Yıldırım
  • Mustafa Yıldırım
    Mustafa Yıldırım
  • Eyüp Oskan

Burak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptı
Burak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptı

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'de 11 çıktığı ilk maçta asist yaptı. Reims ile oynanan maçta takımının golünü atan Bamba'ya asist yapan 35 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.Mücadeleye tek forvet olarak başlayan Burak, 32. dakikada savunma oyuncularının markajından kurtularak ceza sahası dışında topla buluştu. Bu sırada sol kanattan gelen Bamba'yı gören tecrübeli futbolcu pasını çıkarttı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusuna şutluk bir pozisyon oluşturdu. Bamba düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Burak Yılmaz'ın ilk 11'de çıktığı ilk maçta gole katkı sunması sosyal medyada beğeni ve takdir mesajlarının atılmasına neden oldu.Hatırlanacağı üzere Burak Yılmaz, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmış ve kontratını feshetmişti. Tecrübeli futbolcu Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un teklifini kabul etmiş ve Zeki Çelik ile Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'e imza atmıştı.🇹🇷Burak Yılmaz, Lille&#39;in Reims deplasmanında Bamba ile bulduğu golün asistini yaptı.Bu hesap kapanacak, @goalforza sayfasını takip ediniz. pic.twitter.com/35TRgsamh0&mdash; @goalforza&#39;yı takip ediniz. (@canligol_tv) August 30, 2020 Maçtan notlar;Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti. Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi. İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.Milli futbolcularımızın forma giydiği #Lille, Reims&#39;i deplasmanda 1-0 mağlup etti▪#BurakYılmaz: 79 dakika oynadı ilk golün hazırlayıcısı oldu [🎯]▪#ZekiÇelik: 87 dakika oynadı, sakatlanarak oyundan çıktı▪#YusufYazıcı: 11 dakika oynadı https://t.co/8ghCB4cSYA&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020

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