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Liverpool'da Buffon sesleri

İngiliz basını, Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon’un önümüzdeki sezon kariyerine Liverpool'da devam edeceğini yazdı.

Haber Merkezi IHA, Yeni Şafak
Buffon 2001 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.

Buffon 2001 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.

Fotoğraf: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Dünya futboluna damga vuran kalecilerden Gianluigi Buffon İngiltere yolunda.

Kariyerine Parma altyapısında başlayan İtalyan kaleci, 2001 yılında transfer olduğu Juventus’ta 17 senedir forma giyiyor. Siyah-beyazlılarla 655 maça çıkan tecrübeli eldivenin önümüzdeki transfer döneminde İngiliz ekibi Liverpool’a transfer olacağı iddia edildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop tarafından özellikle istenen Buffon’un teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transfer kararını açıklaması bekleniyor.

40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımında ise 176 müsabakada forma giydi.

Ayrılığı resmen açıkladı

Buffon, düzenlediği basın toplantısında Juventus'taki kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Verona karşısında son maçına çıkacağını ifade eden tecrübeli eldiven, şöyle konuştu;

  • "Beni şampiyon yapan Juventus'tur. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde başka bir takıma gitme konusunda Juventus'un gösterdiği anlayışa teşekkür ediyorum."

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