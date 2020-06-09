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Liverpool'dan ayrılacak ilk isim belli oldu: Sezon sonu takıma veda edecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Adam Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek.

Haber Merkezi AA
Teknik direktör Klopp ile Adam Lallana

Teknik direktör Klopp ile Adam Lallana

Fotoğraf: SCOTT HEPPELL

Kulüpten yapılan açıklamada, Lallana'nın 30 Mayıs'ta biten sözleşmesinin temmuz sonuna kadar uzatıldığı ve 2019-20 sezonu tamamlanana kadar takımda kalacağı belirtildi.

Liverpool formasını 6 sezondur giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşme süresinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak.

Leicester City'nin gündeminde


İngiltere Milli Takımı'nda da 34 maçta görev alan Lallana'yla Leicester City'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

  • Lallana, Liverpool formasıyla 178 karşılaşmada görev alırken, rakip ağları 22 kez sarstı.

Lallana'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Lallana'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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