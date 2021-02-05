Londra derbisini Chelsea kazandı

Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi , Tottenham Hotspur Stadı’nda konuk etti.
Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.
- Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.
The match-winner! 🤩#TOTCHE pic.twitter.com/pTAShMG3H8
The match-winner! 🤩#TOTCHE pic.twitter.com/pTAShMG3H8— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2021