Spor Londra derbisini Chelsea kazandı
PREMİER LİG

Londra derbisini Chelsea kazandı

İngiltere Premier Lig’de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham Hotspur'ı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi AA
Galibiyeti getiren golü Jorginho kaydetti.
Galibiyeti getiren golü Jorginho kaydetti.

Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi , Tottenham Hotspur Stadı’nda konuk etti.

Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.

  • Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.


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