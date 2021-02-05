Londra derbisini Chelsea kazandı

Gündem

Aşı olan 90 yaşındaki Gülendam nine: Kendimi çok iyi hissediyorum Allah devletimize zeval vermesin

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve geçen hafta Covid-19 aşısı yapılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanları için torununa teşekkür mektubu yazdıran Gülendam Macit (90), aşı sonrası kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.