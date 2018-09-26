Löw Arsenal tesislerine alınmadı

FIFA'nın antrenörler için organize ettiği bir kongre dolayısıyla Londra'da bulunan Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, beklemediği bir olay yaşadı.

Bild'de yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil ile Arsenal tesislerinde görüşmek istedi ancak takım menajeri Unai Emery, Löw'ün antrenman sahasına girmesine izin vermedi.

Daha önce de Mesut Özil'in, Löw'ün telefonlarına çıkmadığı iddia edilmişti.