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Joachim Löw'ün Mesut Özil'le görüşmesine izin veirlmedi

Löw Arsenal tesislerine alınmadı

Irkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil ile görüşmek isteyen Joachim Löw'ün Arsenal tesislerine girişine izin verilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joachim Löw

Joachim Löw

Fotoğraf: MICHAEL DALDER / Reuters

FIFA'nın antrenörler için organize ettiği bir kongre dolayısıyla Londra'da bulunan Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, beklemediği bir olay yaşadı.

Bild'de yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil ile Arsenal tesislerinde görüşmek istedi ancak takım menajeri Unai Emery, Löw'ün antrenman sahasına girmesine izin vermedi.

  • Daha önce de Mesut Özil'in, Löw'ün telefonlarına çıkmadığı iddia edilmişti.

Almanları çıldırtan fotoğraf
Almanları çıldırtan fotoğraf

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi’nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı’nın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalı formalarını hediye etti. Erdoğan’ın, futbolcuları başarılarından dolayı kutladığı ve devamını beklediğini söylediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devre arasında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk’in başarılı performansını A Milli Futbol Takımı’nda da sürdürmesi temennisinde bulundu.📸📸📸 pic.twitter.com/iCNCRTfmfS&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Mayıs 2018 Almanlar çıldırdıDiğer yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu. Grindel’in Twitter hesabının yanı sıra DFB’nin internet sitesinde de yer alan açıklamada, “İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB’nin uyum çalışmalarına yardım etmedi” şeklinde küstahça ifadeler kullandı.Video: Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun Erdoğan'la buluştu

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