Spor Lucas Biglia Başakşehirde
TRANSFER

Lucas Biglia Başakşehir'de

Medipol Başakşehir geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı renklerine bağladı.

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Haber Merkezi AA
Lucas Biglia Başakşehirde
İki yıllık sözleşme imzalayan Biglia, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 36 yaşındaki futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Biglia'nın 58 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadığı belirtilerek, "Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

  • Fatih Karagümrük'te geride bıraktığımız iki sezonda 72 maça çıkan deneyimli orta saha, 5 gol atarken 7 de asist katkısı verdi.

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