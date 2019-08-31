Manchester United'da puan kayıpları sürüyor
PREMİER LİG

Manchester United'da puan kayıpları sürüyor

Premier Lig'in dördüncü hafta açılış maçında Manchester United, konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi AA
Manchester United, Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United, Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Fotoğraf: HANNAH MCKAY

Premier Lig'in dördüncü haftasının açılış maçında Manchester United, Siant Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Manchester United, 10. dakikada Daniel James'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 58. dakikada Jannik Vestergaard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Southampton'da Kevin Danso, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • Ligin son üç haftasında puan kayıplarını sürdüren Manchester United, bu beraberliğin ardından maç fazlası ve 5 puanla 4. sırada yer aldı. Southampton ise 4 puanla 13. sıraya yükseldi.


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