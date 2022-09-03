Spor Marcelodan şaşırtan tercih Yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Marcelo'dan şaşırtan tercih: Yeni takımı belli oldu

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Marcelo, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelo hangi takıma transfer oldu?
Marcelo, Real Madrid formasıyla çıktığı 546 maçta 38 gol atarken 103 de asist kaydetti.

16 sezon formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan Marcelo, kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

Adı Süper Lig devleriyle de anılan ve birçok transfer teklifi alan 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Olympiakos'tan yana kullandı.

Yunan ekibi Marcelo'nun transferini "Gerçek bir futbol efsanesi" ifadesiyle duyurdu.

Real Madrid tarihine geçti

2006-07 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giymiş olan Brezilyalı sol bek, 25 kupa ile İspanyol kulübünün tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu olmuştu.

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