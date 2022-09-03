Marcelo'dan şaşırtan tercih: Yeni takımı belli oldu

16 sezon formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan Marcelo, kariyerine Yunanistan'da devam edecek.
Adı Süper Lig devleriyle de anılan ve birçok transfer teklifi alan 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Olympiakos'tan yana kullandı.
Yunan ekibi Marcelo'nun transferini "Gerçek bir futbol efsanesi" ifadesiyle duyurdu.
Real Madrid tarihine geçti
2006-07 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giymiş olan Brezilyalı sol bek, 25 kupa ile İspanyol kulübünün tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu olmuştu.
Ένας αληθινός ΘΡΥΛΟΣ του ποδοσφαίρου στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ! / A true football LEGEND joins OLYMPIACOS! 🔴⚪️ 🇧🇷
Welcome MARCELO to Piraeus 🔴⚪️🇬🇷 @MarceloM12 #Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eR2CdVi8tA
Ένας αληθινός ΘΡΥΛΟΣ του ποδοσφαίρου στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ! / A true football LEGEND joins OLYMPIACOS! 🔴⚪️ 🇧🇷