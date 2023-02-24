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Spor

Marcelo'nun yeni takımı belli oldu

Olympiakos ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı ünlü futbolcu Marcelo, futbola başladığı kulüp olan Fluminense'yle anlaşma sağladı.

18:30 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Marcelo

Marcelo

Brezilya Serie A ekibi Fluminense, Olympiakos ile sözleşmesini fesheden Marcelo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Fluminense'den 2007 yılında ayrılan Marcelo, yaklaşık 16 yıl boyunca Real Madrid formasıyla 546 resmi maça çıkıp 38 gol - 103 asistlik performans sergiledi ve bu süreçte 6'sı La Liga ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.

Bu sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan 35 yaşındaki tecrübeli sol bek, Yunan ekibiyle 10 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetmişti.



#Marcelo
#Fluminense
#transfer
36 dakika önce
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Marcelo'nun yeni takımı belli oldu
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