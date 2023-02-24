Marcelo'nun yeni takımı belli oldu

Altyapısından yetiştiği Fluminense'den 2007 yılında ayrılan Marcelo, yaklaşık 16 yıl boyunca Real Madrid formasıyla 546 resmi maça çıkıp 38 gol - 103 asistlik performans sergiledi ve bu süreçte 6'sı La Liga ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.