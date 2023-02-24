Marcelo'nun yeni takımı belli oldu

Marcelo
Brezilya Serie A ekibi Fluminense, Olympiakos ile sözleşmesini fesheden Marcelo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği Fluminense'den 2007 yılında ayrılan Marcelo, yaklaşık 16 yıl boyunca Real Madrid formasıyla 546 resmi maça çıkıp 38 gol - 103 asistlik performans sergiledi ve bu süreçte 6'sı La Liga ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.
Bu sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan 35 yaşındaki tecrübeli sol bek, Yunan ekibiyle 10 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetmişti.