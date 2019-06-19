BUNDESLİGA

Mats Hummels Borussia Dortmund'a döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Bayern Münih'te forma giyen eski oyuncusu Mats Hummels'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Mats Hummels

Mats Hummels

Fotoğraf: ANDREAS GEBERT

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels'in Borussia Dortmund'a döneceği ifade edildi.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un savunma oyuncunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, transferin sonuçlanması için Hummels'in sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği kaydedildi.

Bayern Münih'te oynadığı dönemde üç kere Bundesliga şampiyonluğunu elde eden 30 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında 116 resmi maça çıkarken 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


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