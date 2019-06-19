Mats Hummels Borussia Dortmund'a döndü

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels'in Borussia Dortmund'a döneceği ifade edildi.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un savunma oyuncunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, transferin sonuçlanması için Hummels'in sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği kaydedildi.

Bayern Münih'te oynadığı dönemde üç kere Bundesliga şampiyonluğunu elde eden 30 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında 116 resmi maça çıkarken 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.