Menajerinin isteğiyle hayalinin formasına veda etti şimdi bin pişman

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon medyada geniş yer bulan Ömer Faruk Beyaz, kulübüyle sözleşme imzalamamış ve Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.
Menajerinin kendisine çizdiği kariyer sonrasında Almanya'nın yolunu tutan 18 yaşındaki futbolcu, şimdilerde pişman. Stuttgart A takımında kendisine şans bulamayan oyuncunun kulüpteki geleceği de belirsiz.
Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye duygusal bir mesajla veda eden Ömer Faruk paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;
- "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, bugün resmi olarak kulübüm Fenerbahçe'den ayrılıp yeni bir maceraya atılıyorum. Seçtiğim bu yol kimilerinizi kırmış, kimilerinizi üzmüş olabilir ancak ben kariyerim için en doğrusu olduğunu düşündüğüm Avrupa hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere gerek A takımda gerek altyapıda üzerimde emeği olan herkese ve son olarak bütün taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı
- Ömer Faruk Beyaz, 2019/20 sezonunun 34. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe kaptanlık bandını Emre Belözoğlu'ndan almış ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olmuştu.