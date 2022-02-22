Menajerinin isteğiyle hayalinin formasına veda etti şimdi bin pişman Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak sarı lacivertlilerin sözleşme teklifini kabul etmeyip takımdan ayrılan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart'a imza atmıştı. Burada kendisine önemli bir proje sunulduğun söyleyen Beyaz, yeni takımında 1 dakika bile süre alamadı ve genç takımla maçlara çıkartıldı.

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