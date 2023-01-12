Mercedes 2023 aracını 15 Şubat'ta tanıtacak

Mercedes, 2023 sezonunda kullanacağı aracın tanıtım tarihini duyurdu.

W14'ün tanıtım tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu takımlar şampiyonasında 3. sırada bitiren ve 8 senelik dominasyonu Red Bull tarafından sona eren Mercedes'te, merakla beklenen yeni sezon aracı W14'ün tanıtım tarihi 15 Şubat olarak açıklandı.

Şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyorlar

22 yarışın gerçekleştiği 2022 sezonunda sadece 1 yarış kazanan Mercedes, yeni sezona iddialı bir araçla girmek ve şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyor. Lewis Hamilton ve George Russell'ın pilotluklarını yaptığı Alman takımında yedek pilot görevinde ise Mick Schumacher yer alıyor.