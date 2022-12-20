Messi'nin dünya kupası fotoğrafı rekor kırdı: Yumurtayı geride bıraktı

Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraf, Instagram'da beğenilme rekoru kırdı.
Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.
Messi, yumurtayı geride bıraktı
Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 58,9 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu. Ayrıca beğeni sayısı her geçen saniye yükselmeye devam ediyor.
Yumurtanın da beğeni sayısı yükseliyor
- Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,3 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu. Bu fotoğrafın da beğeni sayısı yükselmeye devam ediyor.