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Messi'nin dünya kupası fotoğrafı rekor kırdı: Yumurtayı geride bıraktı

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenmiş ve penaltılarda Fransa'yı mağlup eden Arjantin, şampiyonluğunu ilan etmişti. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Instagram hesabından şampiyonlukla ilgili bir görsel paylaşmıştı. Messi'nin bu paylaşımı Instagram'da beğeni rekoru kırdı ve daha önceki rekorun sahibi 'yumurta' görselini geride bıraktı.

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Haber Merkezi AA
Messinin dünya kupası fotoğrafı rekor kırdı: Yumurtayı geride bıraktı
Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile olan fotoğrafı

Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraf, Instagram'da beğenilme rekoru kırdı.

Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Messi, yumurtayı geride bıraktı

Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 58,9 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu. Ayrıca beğeni sayısı her geçen saniye yükselmeye devam ediyor.

Yumurtanın da beğeni sayısı yükseliyor

  • Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,3 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu. Bu fotoğrafın da beğeni sayısı yükselmeye devam ediyor.

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