Messi'nin dünya kupası fotoğrafı rekor kırdı: Yumurtayı geride bıraktı 2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenmiş ve penaltılarda Fransa'yı mağlup eden Arjantin, şampiyonluğunu ilan etmişti. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Instagram hesabından şampiyonlukla ilgili bir görsel paylaşmıştı. Messi'nin bu paylaşımı Instagram'da beğeni rekoru kırdı ve daha önceki rekorun sahibi 'yumurta' görselini geride bıraktı.

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