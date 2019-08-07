Mesut Özil Amerika yolcusu

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Kolosinac ile bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılabilir. Daha önce takımda kalacağı açıklanan 30 yaşındaki futbolcu hakkında ABD basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

The Washington Post'un haberine göre Rooney'nin de formasını giydiği MLS ekibi DC United, Mesut Özil ile görüşme halinde. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County kulübü, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Rooney'nin Ocak 2020 itibarı ile futbolcu-antrenör olarak göreve başlayacağını duyurmuştu.

Washington kulübünün Mesut Özil hamlesiyle Wayne Rooney'den doğacak boşluğu doldurmak istediği öne sürüldü.