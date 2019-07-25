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Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi

Arsenal’in Alman asılı Türk yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac Londra’da saldırıya uğradı.

Haber Merkezi IHA
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e Londra'da restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e Londra'da restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler arasında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından iki oyuncu ve saldırganlar arasında arbede yaşandı.

Saldırganlar oyunculara bıçakla saldırmaya çalışırken, Kolasinac karşılık verdi. Mesut Özil’in de yakınlarda bulunan bir Türk restoranına girerek, yardım istediğinde bulundu. Güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi.

  • Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.

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