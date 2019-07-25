Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler arasında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından iki oyuncu ve saldırganlar arasında arbede yaşandı.
Saldırganlar oyunculara bıçakla saldırmaya çalışırken, Kolasinac karşılık verdi. Mesut Özil’in de yakınlarda bulunan bir Türk restoranına girerek, yardım istediğinde bulundu. Güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi.
- Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.
Boşnak futbolcu Sead Kolašinac, Mesut Özil'in aracını çalmak isteyen ve yıldız futbolcuyu tehdit eden saldırganı etkisiz hale getirdi ve Ada basınında günün kahramanı oldu. pic.twitter.com/kzrE26Qa7V
Boşnak futbolcu Sead Kolašinac, Mesut Özil'in aracını çalmak isteyen ve yıldız futbolcuyu tehdit eden saldırganı etkisiz hale getirdi ve Ada basınında günün kahramanı oldu. pic.twitter.com/kzrE26Qa7V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 25, 2019
Yorum