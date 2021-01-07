Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe’nin transferi için girişimlerde bulunduğu Mesut Özil için hocasından flaş bir açıklama geldi.

Yıldız futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacağını açıklayan Arteta, "Mesut Özil’in Arsenal’deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" dedi.

Arsenal’de haftada 350 bin Sterlin kazanan 32 yaşındaki yıldızla Fenerbahçe ve DC United’ın yanı sıra birçok kulübün de temasta olduğu belirtildi.