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Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil’in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Arteta, Mesut Özil'i kadro dışı bırakmıştı.

Arteta, Mesut Özil'i kadro dışı bırakmıştı.

Fenerbahçe’nin transferi için girişimlerde bulunduğu Mesut Özil için hocasından flaş bir açıklama geldi.

Yıldız futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacağını açıklayan Arteta, "Mesut Özil’in Arsenal’deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" dedi.

  • Arsenal’de haftada 350 bin Sterlin kazanan 32 yaşındaki yıldızla Fenerbahçe ve DC United’ın yanı sıra birçok kulübün de temasta olduğu belirtildi.

İngilizler Mesut Özil'i konuşuyor: Rekor paraya geldi, bedavaya gidiyor
İngilizler Mesut Özil'i konuşuyor: Rekor paraya geldi, bedavaya gidiyor

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Arsenal’de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile temaslarını güçlendiren Fenerbahçe, bu oyuncunun transferi için maddi kaynaklar ararken, İngiliz basını da bu transferi sayfalarından düşürmüyor.Ada basınında birçok gazete, Özil-Fenerbahçe transferini bugün okuyucularıyla paylaştı. Gazetelerde Özil’in rekor ücretle Arsenal’e transfer olduğu ve şimdi bedavaya Türkiye’nin yolunu tutacağı belirtildi. Öte yandan haftada 350 bin sterlin kazanan Özil’in, bu yıl kalan maaşının Arsenal tarafından da ödeneceği iddia edildi.Fenerbahçe’nin tek rakibi DC UnitedMesut Özil transferinde Fenerbahçe’nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United’ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu. DC United’ın Özil transferiyle, Amerika’da ’M10 (Mesut Özil 10)’ markası oluşturmak ve pazarda büyük ses uyandırmak istediği belirtildi.Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil istihbaratı: Görüştüğü takımı açıkladıFenerbahçe’nin artılarıÖzil transferinde İngilizler, 32 yaşındaki yıldızın eşi Amine Gülşe’nin büyük rol oynadığını yazdı. Amine Gülşe’nin, düğününü İstanbul’da yapması ve mesleği olan oyunculuğa Türkiye’de devam etmek istemesi transferde Fenerbahçe Kulübü'nü lehine bir artı olduğu ifade edildi. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların Mesut Özil’e duydukları hayranlık da bu transferde terazinin Fenerbahçe tarafında olduğunu belirtildi.Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa zamanda tamamlayacağızMesut Özil'de Çin şüphesi: Uygur Türklerine sahip çıktığı için mi kadro dışı bırakıldı?Video: PORTRE | Mesut Özil

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