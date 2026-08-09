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Milli atlet Elif Naz'ın ilk hedefi Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek

Milli atlet Elif Naz'ın ilk hedefi Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek

11:48, 09/08/2026, Pazar
AA
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Milli atlet Elif Naz'ın ilk hedefi Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek
Milli atlet Elif Naz Köseoğlu, sezonun geride kalan bölümünde elde ettiği derecelerin ardından gözünü bu yıl Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na çevirdi. Köseoğlu, çalışmalarını sürdürdü.

Milli atlet Elif Naz Köseoğlu, sezonun geride kalan bölümünde elde ettiği derecelerin ardından gözünü bu yıl Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na çevirdi.

Köseoğlu, ocak ayında İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda hem 1500 metre hem de 3 bin metre yarışlarında altın madalya kazanarak çifte Türkiye şampiyonluğu elde etti. Şubat ayında ise Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Open Meeting Sofya Salon Atletizm Müsabakaları'na katılan 19 yaşındaki Köseoğlu, 1500 metrede altın madalya, 3 bin metrede ise gümüş madalya kazandı.

Köseoğlu, mayıs ayında İtalya'da düzenlenen uluslararası XV ESET WMD-NIGHT Milano Yarışı'nda 2 bin metre engelli branşında 6 dakika 38 saniye 1 saliselik derecesiyle kişisel en iyi derecesini geliştirerek üçüncü oldu.

Mayıs ayında Hollanda'da düzenlenen Next Generation Athletics Meeting Yarışları'nda 3 bin metre engelli branşında 10.24'lük derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayan Köseoğlu, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası barajını geçti.

Milli atlet, 13 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Avrupa Kros Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kürsüye çıkmak istiyorum"

Köseoğlu, sezon içinde elde ettiği başarılarının ardından gelecek organizasyonlar için kendisini uzun bir çalışma döneminin beklediğini söyledi. İlk hedefinin bu yıl 13 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirten Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Orada kürsüye çıkmak istiyorum. Ondan önce bu şampiyonanın seçmesi var. Balkan Kros Şampiyonası'na gidebilmek için 18 Ekim'de Adana'da bir yarış koşacağım. Daha sonra takıma seçilebilirsem kasım ayında Balkan Kros Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. Türkiye Şampiyonası'nda yarışıp milli takıma seçilerek Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek istiyorum."

Köseoğlu, haftanın 3-4 günü çift antrenman yaptığını anlatarak ayda toplam 100 kilometreyi bulan antrenman yaptığını kaydetti.

Sporcusunun başarılarından gurur duyuyor

Milli takım antrenörü Bülent Uzun da Köseoğlu'nun sezonun ilk bölümünde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar aldığını ifade etti.

Köseoğlu'nun Dünya Şampiyonası için uluslararası baraj derecesini geçtiğini ancak uygulanan kota kriterleri nedeniyle organizasyona katılamadığını belirten Uzun, hedefler doğrultusunda geleceğe odaklandıklarını vurguladı.

Uzun, sezonu erken kapatıp erken açtıklarını belirterek Köseoğlu'nun bu yıl sonunda Avrupa ve Balkan kros şampiyonalarında milli formayla mücadele etmesi için yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını anlattı.

Avrupa Kros Şampiyonası seçmelerinin ise kasım ayında İstanbul'da düzenleneceğini dile getiren Uzun, milli takıma seçilmeleri halinde Köseoğlu'nun 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

Bülent Uzun, milli atletin giderek artan form grafiğiyle her yarışa kürsü ve madalya için çıkacağına dikkati çekerek sporcusunun Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Uzun, ayrıca Köseoğlu'nun 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota alıp gitmesinin kendisi için büyük bir başarı olacağını sözlerine ekledi.

Başlıklar :Elif Naz KöseoğluAtletizmSırbistan
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