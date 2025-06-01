Milli güreşçiler Moğolistan'dan 13 madalyayla dönüyor

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 29 Mayıs'ta başlayan organizasyon tamamlandı.

Turnuvanın son gününde erkekler serbest stilde 65 kiloda Ahmet Duman, 97 kiloda Resul Güne ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl bronz madalya elde etti.

Milliler, organizasyonu 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 13 madalyayla tamamladı.