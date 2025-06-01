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Milli güreşçiler Moğolistan'dan 13 madalyayla dönüyor

Milli güreşçiler Moğolistan'dan 13 madalyayla dönüyor

17:191/06/2025, Pazar
AA
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Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.
Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.

Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nin son gününde serbest stilde 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 29 Mayıs'ta başlayan organizasyon tamamlandı.


Turnuvanın son gününde erkekler serbest stilde 65 kiloda Ahmet Duman, 97 kiloda Resul Güne ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl bronz madalya elde etti.


Milliler, organizasyonu 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 13 madalyayla tamamladı.


Türkiye, takım sıralamasında grekoromende 167 puanla ikinci, kadınlarda 55 puanla üçüncü, serbest stilde ise 90 puanla dördüncü oldu.


Serbest stil (177 puan) ve kadınlarda (207 puan) ev sahibi Moğolistan, grekoromende ise Kırgızistan (170 puan) zirvede yer aldı.

#Güreş
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#Türkiye Güreş Federasyonu
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