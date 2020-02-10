Minderde Avrupa sınavı

Müsabakalar erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10’ar sıklette gerçekleştirilecek. Milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 30 sporcuyla yer alacak. Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türkiye’yi 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere çıkacak. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olan Rıza, rekorunu geliştirmeye çalışacak. Milli sporcu, geçen yıl Romanya’nın başkenti Bükreş’te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.

TAHA’YA SAKATLIK ENGELİ

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Serbest stilde 7 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşan Türk güreşçi unvanına sahip Taha’nın kariyerinde ayrıca 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. Taha’nın yanı sıra milli güreşçi Buse Tosun da sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası’na katılamayacak. Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, yeniden Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak. Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Soner, geçen yıl Bükreş’te kadroda yer almamıştı.