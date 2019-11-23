PREMİER LİG

Mourinho galibiyetle başladı

Tottenham Hotspur'un başında ilk maçına çıkan Jose Mourinho, West Ham United karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Mourinho'nun gol sevinci.

Jose Mourinho'nun gol sevinci.

Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham Hotspur, sahasında West Ham United'ı konuk etti. Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıkan Tottenham, karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Son, 43'te Lucas Moura ve 49'da Harry Kane kaydetti.

West Ham United'ın golleri, 73. dakikada Antonio ve 90+6'da Ogbonna'dan geldi.

  • Tottenham bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Konuk ekip ise 13 puanda kaldı.

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