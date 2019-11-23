Mourinho galibiyetle başladı

Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham Hotspur, sahasında West Ham United'ı konuk etti. Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıkan Tottenham, karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Son, 43'te Lucas Moura ve 49'da Harry Kane kaydetti.
West Ham United'ın golleri, 73. dakikada Antonio ve 90+6'da Ogbonna'dan geldi.
- Tottenham bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Konuk ekip ise 13 puanda kaldı.
Jose Mourinho'nun ilk maçında Tottenham, deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.
⚽36' Son
⚽43' Lucas Moura
⚽49' Kane
⚽73' Antonio
⚽90+6' Ogbonna pic.twitter.com/akHdIzD7r2
Jose Mourinho'nun ilk maçında Tottenham, deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.
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