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Mourinho'dan Ibrahimovic açıklaması

Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho, uzun süre sonra sahalara dönen ancak yeniden sakatlanan Zlatan Ibrahimovic'in tamamen iyileşene kadar takımla çalışmayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ibrahimovic bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.

Ibrahimovic bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic'in kendisini kötü hissetmesi nedeniyle takımla birlikte antrenmanlara çıkmayacağını açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı basın toplantısında konuya ilişkin şöyle konuştu:

  • Zlatan, sağlık durumuyla ilgili kendisini iyi hissetmiyor. Sahalara dönmek için bir kaplan gibi savaştı ama şu an hissettiklerinden çok memnun değil. Doktorlara danıştım ve Zlatan tamamen iyileşene kadar antrenmanlara katılmayacak. Takımla çalışmaya başlaması şubat ayını bulur.

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Yeni Şafak

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