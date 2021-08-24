Muğdat Çelik'in yeni takımı belli oldu Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 09:44 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 09:51 AA