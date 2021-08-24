Muğdat Çelik'in yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile anlaştı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yukatel Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen paylaşımda, "Muğdat Çelik'e 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.
✍️ HOŞ GELDİN MUĞDAT ÇELİK
Kulübümüz, son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Muğdat Çelik'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. 💚🖤#Denizlispor pic.twitter.com/I8bQyq4SLR
✍️ HOŞ GELDİN MUĞDAT ÇELİK