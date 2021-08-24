Spor Muğdat Çelikin yeni takımı belli oldu
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Muğdat Çelik'in yeni takımı belli oldu

Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi AA
Muğdat Çelik hangi takıma transfer oldu?
Galatasaray'da çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yukatel Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen paylaşımda, "Muğdat Çelik'e 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

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