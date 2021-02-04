Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci iddiası: '7 değil, 10+3 milyon euro' Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Cengiz, "Göksel Bey bana 'Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti' dedi, sonra açıkladılar; 7 milyon euro. 10 milyon euronun üstüne 3 milyon euro da bonus var. Buradan toplama çıkarma yapmayı bilen herkese soruyorum; bu nasıl iş, nasıl oluyor bu?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 15:20 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 15:41 Yeni Şafak