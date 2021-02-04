Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci iddiası: '7 değil, 10+3 milyon euro'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'nın 4,2 milyon lira karşılığında 2. Lig takımı Eyüpspor'a gitmesi hakkında konuşan Cengiz, İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı.
Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Erencan'ı karşı kulüp beğenmezse aynı paraya geri alırız"
- "Erencan nasıl olur da böyle gidiyor? Rakiplerin tweetlerini gördüm. 'Siz 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon euroya nasıl gönderdiniz' deniyor. Transfermarkt'ta öyleymiş o da şüpheli ayrı konu. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. Ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında herkese söyledim 'Açıklayın' dedim. Adil olmak gerekiyor 'Ben açıklıyorum siz de açıklayın' dedim. Erencan'ı karşı kulüp beğenmezse aynı paraya geri alırız. Çocuğa da bu güvenceyi verdik."
Galatasaray, 18 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a satıldığını açıkladı pic.twitter.com/QOPVG3RQec
Galatasaray, 18 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a satıldığını açıkladı pic.twitter.com/QOPVG3RQec— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 1, 2021
"TFF açıklasın"
- "Biz limitler içiresinde kaldık. TFF'ye sorduk 'Kimin ne kadar açığı var açıklayın' dedik. Açıklamadılar. Fair ne demek? Dürüst, adil, mert... Buradan TFF'ye sesleniyorum; dedikoduya mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar aştılar? Bunu TFF açıklasın."
"TFF ceza vermek zorunda"
- "TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."
"Bedava verdiğimiz oyuncular neden konuşulmuyor?"
- "Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a ve Emin Bayram'ı Boluspor'a bedavaya kiraya verdik. Neden müzmin muhalif rakip taraftarlarımız bunları hiç dile getirmiyor. Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a ve Emin Bayram'ı Boluspor'a bedavaya kiraya verdik. Neden müzmin muhalif rakip taraftarlarımız bunları hiç dile getirmiyor."
"Kime talip olduysak istediler"
- "Nagatomo'ya rakip kulüp teklif yaptı. İftardayız. Abdurrahim (Albayrak) bana 'Lütfen bir şey deme' dedi. Yüz yüze bakıyoruz, ayıp ya. Aslında derim, benim yapım budur. Demedim Abdurrahim'in hatırına. Arkası yarınmış, dizi film gibi. Kime talip olduysak ona talip oldular."
İrfan Can'a yapılan teklif
- "İrfan Can Kahveci bizi istiyormuş, bize ulaştırılan bilgi kesin Galatasaray'ı istiyor şeklindeydi. Teklifimiz 4 milyon euro artı ertesi satıştan karın yüzde 50'si. Bu kadar. Yüz yüze geldik Göksel başkan ile. 'Ben, sizinle aynı teklifi veren olursa öncelik hakkı vereceğim' dedi. Biz artırmadık teklifi. Göksel başkan, teklif vermediğimizi söyledi. Hemen bir araya geldik. Teklifimizi artırdık çünkü bizi isteyen biri var. Çocuğun isteğini değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. 5.5 milyon euro artı Linnes, onu da yeni gelen hoca istemiş, yüzde 20 sonraki satıştan pay. Karşı taraf çok mutlu oldu."
"Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti"
- "Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18.45'te Göksel Bey beni aradı. 'Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin' dedi. 'Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti' dedi. Rakibimizin KAP'ını gördük, 7 milyon euro yazıyor. Buradan toplama çıkarma yapmayı bilen, okuma yazma bilen herkese soruyorum. Bu nasıl iş? Nasıl oluyor bu? Hadi bizi geçtim, kendi camiasına hesap versin. Fenerbahçe ayrıca Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi de vermiş"