İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti açıklandı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Sarı lacivertiler bununla birlikte sarı lacivertlilerde oynadığı süre içerisinde kulübün yaşadığı başarılarda 1 milyon Euro bonus ödemesi gerçekleştirecek.

Fenerbahçe, ayrıca İrfan Can Kahveci'nin bir sonraki transferi 11 milyon Euro'nun üstünde olursa, tutarın yüzde 20'sini Başakşehir'e ödeyecek.

#SONDAKİKA - Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin maliyetini açıkladı;



▪7M€ bonservis + KDV

▪Fenerbahçe'de oynadığı sürece başarılara dahil 1M€ bonus + KDV

▪Bir sonraki transferi 11 milyon Euro'nun üstünde olursa, tutarın %20'si Başakşehir'e ödenecek pic.twitter.com/rq32E2cZzW REKLAM January 31, 2021



