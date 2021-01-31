Spor İrfan Can Kahvecinin Fenerbahçeye maliyeti açıklandı
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İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti açıklandı

Fenerbahçe, Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin maliyetini KAP'a bildirdi. Sarı lacivertliler yıldız oyuncu için ödenecek rakamları detaylı bir şekilde paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Sarı lacivertiler bununla birlikte sarı lacivertlilerde oynadığı süre içerisinde kulübün yaşadığı başarılarda 1 milyon Euro bonus ödemesi gerçekleştirecek.

Fenerbahçe, ayrıca İrfan Can Kahveci'nin bir sonraki transferi 11 milyon Euro'nun üstünde olursa, tutarın yüzde 20'sini Başakşehir'e ödeyecek.


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