Nazım Sangare'nin yeni adresi belli oldu: Teklifi kabul ettik
Beşiktaş'tan aldığı teklif nedeniyle siyah beyazlılarla oynanan maçın kadrosuna alınmayan Nazım Sangare'nin yeni adresi belli oldu. Milli futbolcunun gideceği takımı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare konusunda anlaştıkları takımı açıkladı. Kamuoyunda Beşiktaş'a gideceği konuşulan milli oyuncunun Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi.
Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı açıklama şöyle;
"Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik."
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın açıklaması şöyle;
"Nazım Sangare, bize Beşiktaş'a gelmek istediğini söylemişti. Fenerbahçe ile anlaştıysa hayırlı olsun. Konu kapanmıştır"
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