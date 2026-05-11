NBA'de 76ers'ı süpüren Knicks konferans finaline çıktı

Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçta Knicks, 76ers potasına gönderdiği 25 üçlükle play-off rekorunu egale etti. Knicks'te sakatlanan OG Anunoby'nin yerine ilk 5'te başlayan Deuce McBride, 25 sayıyla en skorer isim olurken, Jalen Brunson 22 sayı, Josh Hart ve Karl-Anthony Towns ise 17'şer sayı üretti.