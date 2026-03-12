NBA'de Murray-Jokic ikilisi Nuggets'a galibiyeti getirdi

Ball Arena'daki maçta Nuggets'ın All-Star yıldızı Nikola Jokic, 16 sayı, 13 asist, 12 ribauntla bu sezon 25. "triple-double"ını yaptı. Bu sezon oynadıkları maçların 3'ünü kazanarak Rockets'a karşı ikili averaj üstünlüğünü elde eden ev sahibi ekipte, Jamal Murray 30, Christian Braun 19, Cameron Johnson 17 sayı üretti.