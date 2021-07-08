Spor Olmazsa olmaz Sörloth
TRANSFER

Olmazsa olmaz Sörloth

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, tüm transferleri bitirerek son kampa tam kadro girmeyi planlıyor. Sörloth’un cevabını bekleyen bordo-mavili yönetim, yerli oyuncu ağırlıklı görüşmelerini de sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olmazsa olmaz Sörloth
Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth, Leipzig'de beklentileri karşılayamadı.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Trabzonspor, 18 Temmuz’da başlayacak olan son kampı tam kadro ile yapmayı hedefliyor.

Forvet konusunda Sörloth ile ilgili Almanya’dan gelecek habere kilitlenen bordo-mavililer, alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Norveçli golcünün hem teknik heyet, hem yönetim hem de taraftarlar kadroda görmeyi çok istiyor. Sörloth’un tavrı ise merak konusu.

Sağ ve sol bek ve forvet hattına öncelik veren bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda hareket ediyor.

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Türk oyunculara öncelik

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı yeni yabancı futbolcu kuralına göre transfer politikasında değişikliğe giden Trabzonspor, önceliği yerli oyunculara verdi. Bordo-mavili yönetim, transfer listesinde bulunan Alanyasporlu Efecan Karaca, bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı ve Başakşehir’de forma giyen Muhammed Demir ile görüşmelerini sürdürüyor.

Karadeniz ekibi sol beke alternatif isim olarak da Bursaspor’da geçen sezon 31 maça çıkan 26 yaşındaki Onur Atasayar’ı da gündeminde tutuyor.

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