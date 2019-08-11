Ömer Toprak imzayı attı

Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan savunma oyuncusu Ömer Toprak, tercihini eski takım arkadaşı Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen'den yana kullandı.

Alman ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt yaptığı açıklamada, "Ömer Toprak hızlı bir defans oyuncusu, yıllardır en üst seviyede oynuyor. Bizi seçtiği için mutluyuz. Bize doğrudan katkısı olacak" ifadelerini kullandı.