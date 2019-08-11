Ömer Toprak imzayı attı
BUNDESLİGA

Ömer Toprak imzayı attı

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Toprak, Werder Bremen'de 21 numaralı formayı giyecek.

Ömer Toprak, Werder Bremen'de 21 numaralı formayı giyecek.

Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan savunma oyuncusu Ömer Toprak, tercihini eski takım arkadaşı Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen'den yana kullandı.

Alman ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt yaptığı açıklamada, "Ömer Toprak hızlı bir defans oyuncusu, yıllardır en üst seviyede oynuyor. Bizi seçtiği için mutluyuz. Bize doğrudan katkısı olacak" ifadelerini kullandı.


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