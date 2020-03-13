Ozan Kabak değerini ikiye katladı

Alman ekibi Schalke’nin stoperi Ozan Kabak bu sezon oynadığı futbolla değerini ikiye katladı. Almanya merkezli bir piyasa değer belirleme şirketi, 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini yaptığı güncelleme ile 32 milyon euroya yükseltti.

Ozan’ın sezon başı 15 milyon euro olan değeri ocak ayında 22 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Böylece milli futbolcu sezon başından beri 17 milyon euro değer kazandı. Sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan 19 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Bu arada eski milli oyuncu Nuri Şahin değer kaybetmeye devam ediyor. 31 yaşındaki futbolcunun güncellenen bonservis bedeli 1 milyon euro düşüşle 1.5 milyon euro’ya geriledi.

Bundesliga’nın en değerli oyuncusu 130 milyon euroluk piyasa değeriyle Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki forveti Jaden Sancho oldu.

Ozan Kabak 3 ay sahalardan uzak kalacak Schalke 04'ün Köln deplasmanındaki maça ilk 11'de başlayan fakat 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın durumu netleşti. Alman kulübü yaptığı açıklamada milli oyuncunun 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını bildirdi.19 yaşındaki oyuncu A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosuna yetiştirilmeye çalışılacak. Daha önce milli takımda yer alan oyunculardan Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun'da şuanda sakat yıldızlarımız arasında yer alıyor.Bu sezon Schalke formasıyla 21 maça çıkan Ozan Kabak, 3 gol ve 1 asistle oynamıştı.Keine guten Nachrichten: @ozankabak4 wird voraussichtlich neun bis zwölf Wochen pausieren müssen.Gute Besserung, Ozan! Komm stärker zurück! 💪🏽#S04 | 🔵⚪️ | #GetWellSoon— FC Schalke 04 (@s04) March 4, 2020