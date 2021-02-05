Spor Ozan Kabak dev maçta forma giyebilir
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Ozan Kabak dev maçta forma giyebilir

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'ın pazar günü Manchester City karşısında forma giyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Basın toplantısı düzenleyen Alman teknik adam Klopp, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen savunma oyuncuları Ozan Kabak ve Ben Davies'in takımla birlikte çalıştığını ve Manchester City karşısında forma şansı bulabileceğini kaydetti.

İki futbolcuyla analiz toplantısı yaptıklarını da belirten Klopp, kaleci Alisson, Fabinho ve Sadio Mane'nin maçta oynayıp oynamayacaklarının ise henüz netleşmediğini ifade etti.

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"İlkay çalıştığım en iyi futbolculardan biriydi"


Deneyimli teknik adam, son dönemde yükselen performansıyla adından sıkça söz ettiren Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan ile ilgili soruya, "Çalıştığım en iyi futbolculardan biriydi. Performansı beni şaşırtmıyor" yanıtını verdi.

Ligdeki son 8 maçından sadece ikisini kazanan son şampiyon Liverpool, 7 Şubat Pazar günü TSİ 19.30'da lider Manchester City'yi Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, ligdeki son 9 maçından galibiyetle ayrılırken, kalesinde yalnızca bir gol gördü.

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