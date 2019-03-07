BUNDESLİGA

Ozan Kabak'ın hayali Bayern Münih

Bundesliga'da Stuttgart'ta forma giyen 18 yaşındaki Ozan Kabak, 'Bayern Münih'te oynamak ister misin?' sorusuna cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak, 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a transfer olmuştu.

Ozan Kabak, 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a transfer olmuştu.

İlk kez bu sezon Galatasaray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker’ın sorularını yanıtladı.

Futbola başladığından beri doğru bir kariyer planı olduğunu söyleyen Ozan, “Bir sonraki adımım Türkiye’den Avrupa’ya gitmekti. Henüz 2 aydır buradayım ve takımı Bundesliga’da tutabilmek istiyoruz. Ancak Bayern Münih’te oynamayı kim istemez? Tabii ki Avrupa’da başka büyük kulüpler kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmalısınız” dedi.

Kendi tarzını ortaya ortaya koymak istediğini ifade eden Ozan, ancak Van Dijk ve Varane gibi kendisini etkileyen oyuncuların bulunduğunu belirtti.

Ozan Kabak'tan muhteşem siftah: Hannover'e iki gol birden attı
Diğer

Ozan Kabak'tan muhteşem siftah: Hannover'e iki gol birden attı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, takımının Hannover'i 5-1 yendiği maçta 2 gol birden attı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.