ÖZET | Ankaragücü-Antalyaspor: 1-1

Ankaragücü-Antalyaspor
Süper Lig'in 34.haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Ankaragücü-Antalyaspor maç özeti
10. dakikada sağdan Larsson’un ortasında Bertuğ topun üstünden atladı ve arkasında ceza sahası çizgisi üzerinde Riberio gelişine vurdu, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Arda Kızıldağ’ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sowe’un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
24. dakikada sağdan Emre Kızıldağ’ın ortasında altı pas içerisinde Sowe, topu kontrol etti ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
27. dakikada Fernando’nun soldan kullandığı kornerde arka direkte Bertuğ’un kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Sowe çıkardı.