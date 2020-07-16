Arsenal şampiyon Liverpool'u devirdi

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 yenildi.
Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.
Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
- Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.
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