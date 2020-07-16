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(ÖZET) Arsenal Liverpool maç özeti ve golleri

Arsenal şampiyon Liverpool'u devirdi

Premier Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal, şampiyonluğu garantileyen Liverpool'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri Lacazette ve Nelson kaydetti. Büyük heyecana sahne olan Arsenal-Liverpool maçının özetine ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Salah'ın Arsenal savunması arasındaki mücadelesi

Salah'ın Arsenal savunması arasındaki mücadelesi

Fotoğraf: SHAUN BOTTERILL / Reuters

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 yenildi.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.

Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

  • Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.

Arsenal-Liverpool maç özeti için tıklayın


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