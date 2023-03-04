Matias Vecino, bu sezon çıktığı 33 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
İtalya Ligi Serie A'nın 25. haftasında lider Napoli sahasında, Lazio'ya 1-0 yenildi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, maçın ikinci yarısında konuk Lazio, Uruguaylı Mattias Vecino'nun 67. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Napoli'nin Serie A'daki 8 maçlık galibiyet serisi de son buldu. Napoli, bugünkü yenilgiyle ligde bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı.
Lazio ise Napoli deplasmanını kazanarak puanını 48 yaptı. Başkent ekibi, maç fazlasıyla puan tablosunda liderin 17 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Lazio, bugünkü galibiyetle ligde üst üste 3. maçtan galip ayrıldı.