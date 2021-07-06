Spor Pereira büyük iddiasını futbolculara açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Pereira büyük iddiasını futbolculara açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 sezon sonra sarı-lacivertli takımın başındaki ilk çalışmasına çıktı. Antrenman öncesinde takımla toplantı yapan Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim. Şampiyon olmaya geldim ve olacağım" dedi.

Haber Merkezi AA
Pereira büyük iddiasını futbolculara açıkladı
Portekizli çalıştırıcı oyuncularla toplantı yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularına şampiyonluk hedefine yönelik bir konuşma yaptı.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta futbolcularıyla sohbet eden Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

"Gezemeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim"

Futbolcularına, geçen sezon şampiyonluk kazanamadıklarını ancak kulübe olan bağlılıklarıyla yeni sezonda bunu başaracaklarını aktaran Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim. Şampiyon olmaya geldim ve olacağım" ifadelerini kullandı.

Disiplin kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, takım içi iletişiminin önemine değindi.

Problemleri karşılıklı konuşarak halletmeleri gerektiğini de vurgulayan Pereira, "Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Vitor Pereira yönetimindeki ilk çalışmasını Topuk Yaylası'nda yaptı
SPOR
Fenerbahçe Vitor Pereira yönetimindeki ilk çalışmasını Topuk Yaylası'nda yaptı

Volkan Demirel açıkladı: Fenerbahçe'de antrenör olarak devam edecek mi?
SPOR
Volkan Demirel açıkladı: Fenerbahçe'de antrenör olarak devam edecek mi?

Abone Ol Google News
Bozkırın ortasındaadeta yeşil bir vaha

Bozkırın ortasında
adeta yeşil bir vaha

'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı: 30 yıllık kazancını yatırdı.
Araba fiyatına satılıyor

Araba fiyatına satılıyor

​Bir buçuk ton ağırlığındaki Paşa alıcısını bekliyor.
Bahçeliden önemli açıklamalar

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.

​Bakan Yanık açıkladı: Bayram öncesi dağıtılacak.

Kuvvetli yağacak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Topluma açık bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.
Camide imam <br>alt katta antrenör

Camide imam
alt katta antrenör

​Namazdan sonra buraya geçip çocuklarla spor yapıyor.

​İstanbul'un 10 ilçesinde uyuşturucu operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.