Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Perşembespor Antrenörü Hakan Çolak, sahadan dostça ayrıldıklarını belirterek, “Çarşamba, Perşembe müsabakadan dostça ayrılıyoruz. Bu tip derbi maçların atmosferi yüksek oluyor. Ama yine de sakatlık yok, kavga yok. Bütün futbolcular birbirleri ile arkadaş. Son dakikada yediğimiz golle mücadele berabere bitti. Üzgünüz tabii ki. Ama dostluk kazandı. Kendi seyircimizi çok memnun etmek isterdik. Aslında 2-0’ı yakalamıştık. Avantaj bizdeydi. 2-1’den sonra 3’üncü golü de bulduk. Ancak bunlar tehlikeli skorlar. Son dakika heyecan ve savunmadaki eksiklerimiz nedeniyle maçın böyle bitmesi normaldi” dedi.

Çarşambaspor Antrenörü Zekeriya Köklükaya ise, “Öyle bir atmosfer oluştu ki, iki takım da var olma maçı gibi görüyordu karşılaşmayı. Onların takımı da, bizim takımımız da iyi. Mutlak bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu maç bizim için çok önemliydi. Almamız gerekiyordu. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Kaçırdığımız net iki pozisyon var. Futbol seyirci ile güzel. Seyirci de Çarşamba, Perşembe’ye dönüş, Perşembe Çarşamba’ya dönüş geçiş diye espriler yapıyorlardı. Bunlar güzel şeyler. Zaten ülkemiz ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu bir eğlence kaynağı oldu. Yaklaşık 2 haftadır zamanda geriye giden adam şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunlar güzel şeyler ama sahaya çıktığımızda 3 puanı almak için mücadele ediyoruz. Seyirciye de teşekkür ediyorum. İki takımın seyircisi centilmence takımlarını desteklediler. Bundan sonraki süreçte Perşembesporlu kardeşlerime başarılar diliyorum” diye konuştu.