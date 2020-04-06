Pogba için dev takas teklifi

Pogba, 2016'da katıldığı Manchester United'da istediği performansı sergileyemezken, İngiliz ekibi 105 milyon euroluk bonservis bedeli ödediği oyuncuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak niyetinde. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin çok istediği Pogba, Real Madrid'e gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Pogba'nın tek talibi Real Madrid değil.

Pogba için 3 isim gözden çıkarıldı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncunun eski takımı Juventus'ta yönetim, teknik direktör Maurizio Sarri'nin çok istediği Fransız yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı. İtalyan temsilcisi, Pogba için Miralem Pjanic, Douglas Costa ve Federico Bernardeschi'yi gözden çıkartırken, Manchester United'ın da bu teklife çok sıcak baktığı aktarıldı.