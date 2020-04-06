PREMİER LİG

Pogba için dev takas teklifi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'de forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba'nın talipleri artmaya devam ediyor. Haziran 2021'de Manchester ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Pogba için Real Madrid'in ardından Juventus da devreye girdi.

Haber Merkezi DHA
Pogba, Manchester United formasıyla çıktığı 150 maçta 31 gol atarken, 31 de asist yaptı.

Pogba, Manchester United formasıyla çıktığı 150 maçta 31 gol atarken, 31 de asist yaptı.

Fotoğraf: Phil Noble / Reuters

Pogba, 2016'da katıldığı Manchester United'da istediği performansı sergileyemezken, İngiliz ekibi 105 milyon euroluk bonservis bedeli ödediği oyuncuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak niyetinde. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin çok istediği Pogba, Real Madrid'e gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Pogba'nın tek talibi Real Madrid değil.

Pogba için 3 isim gözden çıkarıldı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncunun eski takımı Juventus'ta yönetim, teknik direktör Maurizio Sarri'nin çok istediği Fransız yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı. İtalyan temsilcisi, Pogba için Miralem Pjanic, Douglas Costa ve Federico Bernardeschi'yi gözden çıkartırken, Manchester United'ın da bu teklife çok sıcak baktığı aktarıldı.

Pogba, 2012-2016 yılları arasında Juventus forması giymişti.
Pogba, 2012-2016 yılları arasında Juventus forması giymişti.
Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo saçı isteyen çocuğa babasın...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.