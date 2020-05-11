PREMİER LİG

Premier Lig için hükümet onayı

İngiliz hükümetinin Premier Lig'in 12 Haziran’da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Premier Lig'in zirvesinde Liverpool yer alıyor.

Premier Lig'in zirvesinde Liverpool yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle spor karşılaşmalara verilen aranın ardından şimdi de konu ne zaman ve nasıl başlayacağı oldu. İngiliz hükümeti, yarın gelecek ay profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak.

Konuyla ilgili olarak İngiltere Premier Lig’in 12 Haziran’da başlayacağı ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran’da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak.

  • İngiltere’de liglerin koronavirüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.


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