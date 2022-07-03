Spor Raoul Petretta Kasımpaşada
TRANSFER

Raoul Petretta Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, 25 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Raoul Petretta Kasımpaşada
Raoul Petretta

Transfer çalışmalarına devam eden mavi-beyazlılar, aradığı sol bek oyuncusunu İsviçre'de buldu.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonu İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel formasıyla geçiren Raoul Petretta'yı transfer ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Raoul Petretta, sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeler kullanıldı.

  • İtalyan sol bek, geçen sezon Basel formasıyla 23 maça çıkıp 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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