Raoul Petretta Kasımpaşa'da

Transfer çalışmalarına devam eden mavi-beyazlılar, aradığı sol bek oyuncusunu İsviçre'de buldu.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonu İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel formasıyla geçiren Raoul Petretta'yı transfer ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Raoul Petretta, sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeler kullanıldı.

İtalyan sol bek, geçen sezon Basel formasıyla 23 maça çıkıp 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Transfer 🤝📝



Yeni transferimiz Raoul Petretta, sağlık sponsorumuz @livhospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/Mvf1FtFIz8 REKLAM July 3, 2022