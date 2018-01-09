Ribery'den Ballon d'Or sitemi

Kariyerine Alman devi Bayern Münih'te devam eden Franck Ribery, 2013 yılıyla ilgili sert konuştu.

Başarılı bir sezon geçirdikten sonra yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Ribery, zirveyi Cristiano Ronaldo'ya kaptırmasının 'hırsızlık' olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Kendi gözlerimle Fransızların Ballon d'Or ödülünde Ronaldo'yu desteklediklerini gördüm. Portekiz'in Messi'yi ya da Ribery'i destekleyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Ya da Arjantin'in Ronaldo ya da Ribery'i... İmkansız. Ballon d'Or benden çalındı. Bu inanılmaz bir şey.