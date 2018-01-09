BUNDESLİGA

Ribery'den Ballon d'Or sitemi

Bayern Münih forması giyen Franck Ribery, 2013 yılında Cristiano Ronaldo'nun kazandığı Ballon d'Or ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini söyleyip, Fransız halkına sitem etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ribery bu sezon forma giydiği 14 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Ribery bu sezon forma giydiği 14 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kariyerine Alman devi Bayern Münih'te devam eden Franck Ribery, 2013 yılıyla ilgili sert konuştu.

Başarılı bir sezon geçirdikten sonra yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Ribery, zirveyi Cristiano Ronaldo'ya kaptırmasının 'hırsızlık' olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

  • Kendi gözlerimle Fransızların Ballon d'Or ödülünde Ronaldo'yu desteklediklerini gördüm. Portekiz'in Messi'yi ya da Ribery'i destekleyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Ya da Arjantin'in Ronaldo ya da Ribery'i... İmkansız. Ballon d'Or benden çalındı. Bu inanılmaz bir şey.

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