TRANSFER

Robinho Başakşehir'den ayrıldı

Başakşehir'de ayrılık: Yıldız futbolcu veda etti

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Robinho’ya ile yolları ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robinho, Türkiye'de Başakşehir'in dışında Sivasspor forması giymişti.

Robinho, Türkiye'de Başakşehir'in dışında Sivasspor forması giymişti.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'ya veda etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho’nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

  • 36 yaşındaki Robinho, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 43 resmi maçta 4 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Mehmet Topal bir yıl daha Medipol Başakşehir'de
Mehmet Topal bir yıl daha Medipol Başakşehir'de

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile bir yıl daha devam etme kararı aldı.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu öncesinde 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 34 yaşındaki futbolcunun opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.Açıklamada, "Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası, üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz" denildi.Mehmet Topal: Benim için ekstra hediye olduMehmet Topal: &quot;Şampiyonluğu üçlemek benim için de ekstra hediye oldu&quot; pic.twitter.com/0Gtheq56u0&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 31, 2020

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