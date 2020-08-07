Başakşehir'de ayrılık: Yıldız futbolcu veda etti

Medipol Başakşehir, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'ya veda etti.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho’nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
- 36 yaşındaki Robinho, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 43 resmi maçta 4 gol atarken, 3 de asist yaptı.
🙏 Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
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🙏 Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
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